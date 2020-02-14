Мурманская область. Арктика14.02.20 07:00
Экипажи противолодочных самолётов Северного флота отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника
Лётчики смешанного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. В полётах приняли участие 7 экипажей противолодочных самолётов Ил-38. Они отработали навыки пилотирования на различных высотах над сушей и над морем, в том числе с имитацией поиска подводных лодок условного противника в ближней морской зоне.
Также лётчики отработали пилотирование на групповую слетанность, а молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.
Полёты выполнялись в дневное время с аэродрома главной базы Северного флота – Северомроск-1. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 20 часов, сообщает пресс-служба СФ.
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