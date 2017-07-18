Экипажи самолётов Ил-38 отработали элементы взаимодействия с атомными подводными лодками и передачи координат для противолодочных сил

Морские летчики Северного флота на учениях отработали тактические приёмы поиска и классификации подводных лодок в Баренцевом море. Учебно-боевые задачи лётчики выполняли на самолётах Ил-38.

Они не только искали и классифицировали подводные лодки, но и следили за ними с помощью радиолокационных и гидроакустических средств. В полёте экипажи взаимодействовали с атомными подводными лодками и передавали координаты для противолодочных сил.

Как сообщает пресс-служба СФ, вместе с отработкой боевых упражнений морские лётчики также совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, выполняли задания на слётанность экипажей и получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях.