Экипажи самолётов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Морские лётчики Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-боевые задачи по противолодочной борьбе в Баренцевом море. Они отработали взаимодействие с атомными подводными лодками подводных сил флота по поиску подводных лодок условного противника и наведению в район обнаружения противолодочных сил.

В ходе выполнения полётного задания лётчики выполнили тактические приёмы поиска и классификации подводных лодок, а также слежения за ними с помощью радиолокационных и гидроакустических средств.

Кроме того, экипажи противолодочных самолётов совершенствовали лётные навыки ночью в сложных метеорологических условиях, а также отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки, сообщает пресс-служба СФ.