Экипажи самолётов Ту-142 Северного флота отработали противолодочные задачи в Арктике

Экипажи трёх дальних противолодочных самолетов Ту-142 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали задачи по предназначению — поиск и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска.

Полёты проводились над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и Баренцева моря. Была выполнена тренировка по постановке гидроакустических буев и приёму передаваемой ими информации.

Экипажи совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Взлёт и посадка были проведены на аэродроме Кипелово. Длительность полёта Ту-142 составила более девяти часов.

Все задачи плана полётов экипажи противолодочных самолётов выполнили в полном объёме, сообщает пресс-служба Северного флота.