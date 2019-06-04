Экипажи трёх АПЛ выполнили ряд практических исследований по применению оружия подо льдом

Головная многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегическими субмаринами проекта 667БДРМ отработали в мае всплытие в полыньях среди льдов Арктики.

Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали подготовку к действиям в ледовых условиях Арктики. Учения подводников-североморцев проходили в мае в рамках плановой боевой подготовки подводных сил флота в зимнем периоде обучения.

К выполнению задач подо льдами Северного Ледовитого океана были привлечены подводные атомные ракетные крейсеры «Тула», «Новомосковск» и «Северодвинск».

Как сообщает пресс-служба СФ, подводники отработали полный спектр задач подлёдного плавания, в том числе по поиску полыньи в заданном районе и всплытии во льдах.

В ходе плавания в Арктике экипажи атомных подводных лодок Северного флота также выполнили ряд практических исследований по применению оружия подо льдом.