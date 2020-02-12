Мурманская область. Арктика12.02.20 14:53
Экипажи вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отрабатывают взаимодействие с БПК «Вице-адмирал Кулаков»
Сегодня экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке взаимодействия с экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в акватории Баренцево моря.
В ходе проведения учебно-тренировочных полётов вертолётчики отработают взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля на стопе и на ходу.
Как сообщает пресс-служба СФ, всего в полётах задействовано 5 корабельных вертолётов. Свое мастерство оттачивают 10 экипажей поисково-спасательных и противолодочных вертолетов Ка-27.
Также лётчики проведут облеты БПК «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.
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Последние комментарии
Сергей
12.02.20 01:19
Сам был с ребенком в это больнице в детской травматологии. Все примерно так и есть как в этом сюжете. Половина детей были не транспортабельны (у кого-то травма спины, кто-то со спицами в ногах и т.д.)
Ольга
12.02.20 01:02
Да, в нашей стране болеть нельзя, это факт. Почему не уволили этого, с позволения сказать, врача, с манерами женщины облегчённого поведения? И как же пьяный медперсонал? Они же в этом видео еле языка
Наша Раша
11.02.20 23:17
конченные нажрались и стояли стебались п***ц !!! перевести все смену на северный полюс пусть там медведей д****ы лечат !!! * - купюры внесла редакция.
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