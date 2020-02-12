Экипажи вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отрабатывают взаимодействие с БПК «Вице-адмирал Кулаков»

Сегодня экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке взаимодействия с экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в акватории Баренцево моря.

В ходе проведения учебно-тренировочных полётов вертолётчики отработают взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля на стопе и на ходу.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в полётах задействовано 5 корабельных вертолётов. Свое мастерство оттачивают 10 экипажей поисково-спасательных и противолодочных вертолетов Ка-27.

Также лётчики проведут облеты БПК «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.