Экологи Северного флота при утилизации металлолома обнаружили немецкую бочку времён Второй мировой войны

Военнослужащие экологического взвода Северного флота при проведении работ по очистке от металлолома арктического острова Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых обнаружили 200-литровую металлическую бочку немецкого производства армейского предназначения 1944 года. Он отштампован на крышке бочки.

Данный исторический объект будет доставлен в Военно-морской музей Северного флота, специалисты которого выяснят историю появления бочки на далёком арктическом архипелаге. Предположительно бочка из-под топлива могла попасть на остров Котельный во время Великой Отечественной войны в ходе рейда гитлеровских подводников или уже в послевоенные годы при освоении Арктики советскими учёными и военнослужащими.

В предыдущие периоды работы экологического взвода Северного флота на острове Котельный были обнаружены старые металлические бочки американского производства. Крышка одной из них сегодня находится в Музее ВВС Северного флота в посёлке Сафоново.

Военнослужащие экологического взвода Северного флота приступили к работам по очистке острова Котельный от металлического мусора в конце прошлой недели. В этом году им предстоит собрать и подготовить к утилизации 300 тонн металлолома. За несколько дней работы они собрали и спрессовали 6,5 тонны металлолома.

Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3300 тонн металлолома.

Как сообщает пресс-служба СФ, большая часть экологического мусора – это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объём тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжелых, толстостенных - в 3-4 раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры.

Военнослужащих экологического взвода доставляют на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома.