Экологическая деятельность Кольской ГМК отмечена наградой регионального правительства

Кольская ГМК награждена благодарственным письмом правительства Мурманской области за активное участие в мероприятиях Года экологии. Награда была вручена на итоговой научно-практической конференции, состоявшейся в Мурманске. Таким образом региональные власти отметили значительный вклад Компании в улучшение экологической обстановки.

Кольская ГМК, входящая в группу «Норникеля», в последние годы активно переоснащает производство, внедряя наилучшие доступные технологии. По сути все эти проекты носят экологическую направленность – технологическая модернизация, реализуемая Кольской ГМК, позволяет существенно снижать нагрузку на окружающую среду. Среди последних мероприятий - закрытие участка обжига в Заполярном и переход обогатительной фабрики на выпуск концентрата по механической технологии брикетирования, реконструкция рудно-термической печи № 5 плавильного цеха в Никеле, запуск в Мончегорске уникальных для России производства электролитного кобальта и участка утилизации солевого стока никелевого рафинирования, перевод Кольской ГМК на производство всего объёма никеля, а в перспективе и меди, на технологию электроэкстракции.

Повышение экологической эффективности действующего производства также ускорило процесс восстановления природной среды вблизи производственных площадок Кольской ГМК. Это подтверждается результатами различных мониторингов, проводимых целым рядом государственных учреждений, включая заповедники и научно-исследовательские институты.

Кроме модернизации производства компания также оказывает всестороннюю поддержку научно-просветительской работе природоохранных территорий. Один из ярких примеров такого сотрудничества - строительство визит-центра заповедника «Пасвик» в поселке Никель. Его торжественное открытие стало отправной точкой года экологии в России.