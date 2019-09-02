Экологические соображения - док-утопленник будут подымать

Затонувший плавучий док ПД-50 будет поднят со дна в «экологических целях», но без последующего восстановления, заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Доставать его, видимо, придётся из экологических соображений. Восстанавливать - вряд ли, потому что строился он не в России, и решения, которые применялись при его постройке, морально устарели. Надо строить собственные. У нас существует планы по доковой программе. Они закладываются в бюджеты 2020-2022», - сказал Борисов в интервью газете «Ведомости».

Он сообщил, что потеря дока будет компенсирована. «Развернуты работы на 35-м заводе по строительству сухого дока для докования авианосца «Адмирал Кузнецов» и кораблей первого ранга Северного флота. Объединенная судостроительная корпорация заключила контракт на строительство. Существует программа по строительству плавучих доков для Северного, Тихоокеанского и Балтийского флота», - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос журналиста издания о затратах на создание доков зампред правительства РФ отметил: «Все зависит от тоннажа плавучего дока. Есть примерные оценки, что 80-тысячный стоит 12-15 млрд рублей, на 30-40 тысяч - порядка 8 млрд рублей. Но это ориентировочно, окончательные суммы должны быть подтверждены расчётами».

Напомним, в ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него «Адмирала Кузнецова». Погиб один работник дока. В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.