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Мурманская область. Арктика12.07.17 12:13

Экологический десант Юнармии высадился на остров Кильдин в Баренцевом море

Впервые юнармейцы Североморска приняли участие в серьёзной экологической работе по очистке от мусора арктических территорий вместе с военнослужащими Северного флота.

Группу из 10 подростков в возрасте 14-15 лет доставили на Восточное побережье острова Кильдин плавсредствами Северного флота. Все ребята, помимо того, что состоят в Североморском отделении Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», профессионально занимаются различными видами спорта, являются воспитанниками школы олимпийского резерва и в будущем мечтают стать офицерами.

За полтора часа вдесятером им удалось собрать почти тонну металлолома. Их экологический поход длился всего один день. А вот экологическая группа Северного флота – 15 добровольцев из разных подразделений Кольской флотилии разнородных сил – работает на острове с 20 июня и уже собрала более 100 тонн металлического мусора. Это останки военных машин на колесном и гусеничном ходу, фрагменты старой металлической аэродромной полосы, бочки, трубы, километры проволоки. В помощь морякам на остров доставили специальную технику: автокран, грейдер, самосвал и грузовик.

Весь собранный лом свозится из разных точек острова и складируется в определённом месте на берегу для дальнейшей отправки на материк. Работы пока ведутся в основном в восточной части острова. Здесь расположено охраняемое законом озеро Могильное. Этот памятник природы, впрочем, как и сам остров Кильдин, является культурным и историческим наследием России. Символично, что моряки Северного флота в год экологии начали активную работу по восстановлению этого живописного уголка Кольского края.

По замыслу командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова Восточный Кильдин нужно очистить не только от ржавого металлолома, но и от старых разрушенных построек, оставшихся с советских времен. После их сноса планируется произвести рекультивацию земель.

Экологическая бригада Северного флота продолжит свою работу на острове до 1 октября. За это время моряки-североморцы планируют собрать более 300 тонн металлического мусора, который судами вспомогательного флота будет доставлен на большую землю для последующей утилизации.

Как сообщает пресс-служба СФ, аналогичная очистка территорий от скопившегося мусора и лома металлов проводится специалистами Северного флота и на других арктических территориях – на острове Котельный (Новосибирские острова), острове Средний (Северная земля), а также на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

 

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