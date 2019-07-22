Экологический взвод Северного флота на острове Котельный подготовил к утилизации более 150 тонн металлолома

Экологический взвод Северного флота на острове Котельный архипелага Новосибирские острова собрал, спрессовал и подготовил к отправке на материк 154,4 тонн металлолома – это более половины от запланированной на летний период текущего года нормы.

Экологическое подразделение приступило к работам в середине июня. 30 военнослужащих экологического взвода работают с высокой интенсивностью и прессуют около 5 -6 тонн металлической тары в день. Также военнослужащие собирают и свозят к месту сосредоточения металлолома старую аварийную технику и другой металлический мусор, оставшийся на острове ещё с советских времен. Работа идёт с опережением графика

Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. Всего за летний период 2019 года с острова планируется вывезти более 300 тонн лома. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3300 тонн металлолома.

Большая часть экологического мусора – это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объём тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжёлых, толстостенных - в 3-4 раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры.

Как сообщает пресс-служба СФ, планируется, что работа экологического взвода по очистке острова Котельный от металлолома продлится до сентября. Собранный ими мусор будет вывезен как силами Северного флота, так и специально зафрахтованными судами в период летней навигации по Северному морскому пути.