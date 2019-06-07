Экологический взвод Северного флота подготовит к утилизации 300 тонн металлолома на острове Котельный

В ходе предстоящего летнего сезона силы материально-технического обеспечения Северного флота продолжат работу по очистке Арктики от мусора и металлолома. Пятый год подряд на острове Котельный в море Лаптевых (арх. Новосибирские острова) будет работать экологический взвод. В него вошли 30 военнослужащих из воинских частей системы тылового обеспечения флота. В середине июня они будут направлены на остров Котельный.

Экологическому взводу поставлена задача в ходе летнего периода работы, собрать и подготовить к утилизации 300 тонн металлолома.

Планируется, что работа экологического взвода по очистке острова Котельный от металлолома продлится до сентября. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3300 тонн металлолома.

Большая часть экологического мусора – это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжелых, толстостенных - в 3-4 раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры.

Как сообщает пресс-служба СФ, впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. Военнослужащих экологического взвода доставят на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома.