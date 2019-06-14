На 10% мы стали беднееНе стоит удивляться: средний чек россиян за поход в магазин в мае достиг минимума с начала года – «Ромир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.06.19 09:15

Экологический взвод Северного флота приступил к работам на острове Котельный

Военнослужащие экологического взвода Северного флота приступили к работам по очистке острова Котельный в море Лаптевых от металлического мусора. В этом году им предстоит собрать и подготовить к утилизации 300 тонн металлолома.

В состав экологического взвода вошли 30 военнослужащих из воинских частей системы тылового обеспечения флота. Их работа на Котельном продлится до сентября. Проживать личный состав будет на арктической базе «Северный клевер».

Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3300 тонн металлолома.

Большая часть экологического мусора – это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Как сообщает пресс-служба СФ, для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объём тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжелых, толстостенных - в 3-4 раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры.

Военнослужащих экологического взвода доставят на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ ЧТО-ТО НЕЛАДНО
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

ПротивВсех
13.06.19 11:22
Если это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают,
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
Комментарий к новости:От масштабных работ в Белокаменке «щепки летят»
Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
Комментарий к новости:Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире13:30«A La Carte». Кулинарное шоу (12+)14:30Мультфильмы (0+)15:30«Самовары». Документальный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на белокочанную капусту пошли вниз, а на картофель вверх-PRO ВалютуРубль растёт благодаря дорожающей нефти-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыУсиление защиты интернет-платежей потребует дополнительных затрат
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 535 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика