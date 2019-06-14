Экологический взвод Северного флота приступил к работам на острове Котельный

Военнослужащие экологического взвода Северного флота приступили к работам по очистке острова Котельный в море Лаптевых от металлического мусора. В этом году им предстоит собрать и подготовить к утилизации 300 тонн металлолома.

В состав экологического взвода вошли 30 военнослужащих из воинских частей системы тылового обеспечения флота. Их работа на Котельном продлится до сентября. Проживать личный состав будет на арктической базе «Северный клевер».

Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3300 тонн металлолома.

Большая часть экологического мусора – это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Как сообщает пресс-служба СФ, для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объём тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжелых, толстостенных - в 3-4 раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры.

Военнослужащих экологического взвода доставят на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома.