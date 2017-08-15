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Мурманская область. Арктика15.08.17 07:10

Экологический взвод Северного флота собрал более 215 тонн металлолома на острове Кильдин

Экологический взвод, сформированный на Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, собрал на острове Кильдин в Баренцевом море более 215 тонн металлического мусора. Это - останки военных машин на колесном и гусеничном ходу, фрагменты старой металлической аэродромной полосы, бочки, трубы, километры проволоки.

Весь собранный лом свозится из разных точек острова и складируется в определённом месте на берегу для дальнейшей отправки на материк. Работы пока ведутся в основном в восточной части острова. Здесь расположено охраняемое законом озеро Могильное. Этот памятник природы, впрочем, как и сам остров Кильдин, является культурным и историческим наследием России. Символично, что военнослужащие Северного флота в год экологии начали активную работу по восстановлению этого живописного уголка Кольского края.

Подразделение экологической очистки, выполняющее работы на острове Кильдин, сформировано по временным штатно-должностным расчётам и состоит из 15 военнослужащих. Оно укомплектовано специальной техникой - в распоряжении военнослужащих имеются грейдер, самосвал, грузовик и автокран.

Экологический взвод Северного флота начал свою работу на острове в середине июня и продолжит её до начала октября. За это время планируется собрать около 300 тонн металлического мусора, который судами вспомогательного флота будет доставлен на материк для последующей утилизации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, аналогичная очистка территорий от скопившегося мусора и лома металлов проводится специалистами Северного флота и на других арктических территориях - на острове Котельный архипелага Новосибирских островов, на острове Средний архипелага Северная земля, а также на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

 

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