Дискриминация по-российски: у сотрудников в возрасте 45-55 лет заработок снижается на 15-20%Монета к монете – северянин погасил долг в размере 36 тысяч рублей монетам в 8 мешках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.07.17 17:14

Экологический взвод Северного флота собрал на острове Кильдин в Баренцевом море более 120 тонн лома

Экологический взвод, сформированный на Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, собрал на острове Кильдин в Баренцевом море более 120 тонн металлического мусора. Это останки военных машин на колесном и гусеничном ходу, фрагменты старой металлической аэродромной полосы, бочки, трубы, километры проволоки.

Весь собранный лом свозится из разных точек острова и складируется на берегу для дальнейшей отправки на материк. Работы пока ведутся в основном в восточной части острова. Здесь расположено охраняемое законом озеро Могильное. Этот памятник природы, впрочем, как и сам остров Кильдин, является культурным и историческим наследием России. Символично, что военнослужащие Северного флота в Год экологии начали активную работу по восстановлению этого живописного уголка Кольского края.

Подразделение экологической очистки, выполняющее работы на острове Кильдин, сформировано по временным штатно-должностным расчётам и состоит из 15 военнослужащих. Оно укомплектовано специальной техникой: в распоряжении военнослужащих имеются грейдер, самосвал, грузовик и автокран.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экологический взвод Северного флота начал свою работу на острове в середине июня и продолжит ее до начала октября. За это время планируется собрать около 300 тонн металлического мусора, который судами вспомогательного флота будет доставлен на материк для последующей утилизации.

Аналогичная очистка территорий от скопившегося мусора и лома металлов проводится специалистами Северного флота и на других арктических территориях – на острове Котельный архипелага Новосибирских островов, на острове Средний архипелага Северная земля, а также на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБазар в соцсетях хотят зачистить перед выборами президента России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 453 человека
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Павел К.
27.07.17 10:11
делать мне нечего, как переться в Североморск, чтобы посмотреть на войнушку-шутиху. Лучше около озера посидеть, рыбку на реке половить
Комментарий к новости:День ВМФ во флотской столице Заполярья не вызвал ажиотажа среди туристов
Kokarda
27.07.17 09:30
какой ажиотаж! Североморск - это военная база, туда местным-то не пробраться, а не то чтобы организовывать туристические поездки!! Надо чётко отделять понятия туризм и защита рубежей Родины!!!
Комментарий к новости:День ВМФ во флотской столице Заполярья не вызвал ажиотажа среди туристов
Ирина Яковлевна
26.07.17 21:08
Зашла на сайт порта, посмотрела вакансии - требования настолько высокие, что нашей молодёжи там ничего не светит. Может к годам 35 им можно набрать такой послужной багаж
Комментарий к новости:«Профориентация-2025» - закрепляем молодые кадры в нашем регионе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:00«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 8 серия (16+)20:00«Международные новости». Информационная программа20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечен рост цен на охлаждённые и мороженые куры-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 50 копеек, а евро - на 4 копейки-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыУклонистам дали срок - на гослужбу они могут претендовать только спустя 10 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика