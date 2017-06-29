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Мурманская область. Арктика29.06.17 15:32

Экологический взвод Северного флота успешно «воюет» с бочками

Экологический взвод Северного флота, занимающийся очисткой острова Котельный архипелага Новосибирские острова от металлолома выполнил 20% от объёма запланированной работы.

Как сообщает пресс-служба СФ, за неделю военнослужащие спрессовали 3 тысячи старых металлических бочек из-под горюче-смазочных материалов и топлива. В общей сложности экологи собрали и подготовили к погрузке в транспортные контейнеры более 120 тонн металлического мусора. Всего за летний сезон должно быть подготовлено к вывозу с острова Котельный около 600 тонн металлолома, в том числе 15 тысяч единиц порожней бочкотары.

Большая часть экологического мусора – это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объём металлического изделия уменьшается в 5-10 раз.

Напомним, впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. Военнослужащих экологического взвода доставляют на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома.

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