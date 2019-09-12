Экологический взвод Северного флота завершил сезонную работу по очистке Арктики

Военнослужащие экологического взвода Северного флота, собиравшие металлический мусор на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, завершили сезонные работы в нынешнем году. За два с половиной месяца с середины июня до сентября они перевыполнили установленный план по сбору металлолома на 120 процентов. В целом, за лето они собрали, спрессовали и подготовили к вывозу из Арктики 360 тонн металлолома.

Подготовленный к утилизации металлолом североморцы сложили в морские контейнеры, которые были погружены на теплоход «Ганнадий Цыганков», доставивший на остров Котельный строительные материалы. Сегодня теплоход отправился в Мурманск по Северному морскому пути.

По завершении летнего сезона работ личный состав экологического взвода Северного флота провёл обслуживание техники и оставил её на хранение на военной базе «Северный клевер» до следующего года. В 2020 году экологическая очистка острова Котельный продолжится.

В ближайшее время 28 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения Северного флота, входившие в состав экологического взвода, будут доставлены в пункт постоянной дислокации в Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба СФ, впервые работа по очистке острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3300 тонн металлолома.

Большая часть экологического мусора – это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры. При этом объем тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжёлых, толстостенных - в 3-4 раза.