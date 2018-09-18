Экологический взвод СФ подготовил к вывозу из Арктики более 30 морских контейнеров с металлоломом

Экологический взвод Северного флота завершил работу по сбору металлического мусора на арктическом острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) и приступил к погрузке контейнеров с металлоломом на теплоход «Капитан Данилкин». Неделю назад судно дотавило на остров грузы военного назначения в рамках северного завоза.

На теплоход уже погружено 32 морских контейнера с металлоломом, большую часть которого составляют сплющенные 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Весь металлолом будет доставлен на базы хранения для последующей утилизации.

Как сообщает пресс-служба СФ, экологическая очистка Арктики силами Северного флота продолжается четыре года. Работы по сбору и прессовке металлолома проводятся в летнее время. За время работы экологического взвода летом 2018 года на острове Котельном было собрано и подготовлено к вывозу более 350 тонн металлического мусора.