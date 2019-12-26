Экология Арктики в 2019 году ухудшилась

Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции «Экология Арктики, итоги-2019: новые риски и угрозы». Организаторами пресс-конференции выступили Центр экологического мониторинга «ПОМОР», аналитическое агентство «Barents News», ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-пресс» и Фонд защиты китов.

«По нашим наблюдениям, за прошедший год экология Арктики ухудшилась, и произошло это из-за промышленной деятельности человека. Основной вклад в загрязнение региона внесли нефтегазовая, горнодобывающая и металлургическая отрасли», - рассказал руководитель центра экологического консалтинга «Помор» Тимофей Суровцев.

Он подчеркнул, что Арктика сегодня является важнейшим регионом не только для России, но и для ряда других стран, в том числе Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады и США, и все эти страны должны нести коллективную ответственность за состояние арктических территорий.

«На первом месте среди рисков – нефтедобыча. Сейчас некоторые страны отказываются от добычи на шельфе, так как понимают, что угроза экологического вреда несопоставима с той выгодой, которую можно получить. Например, существует вероятность разлива нефти, который будет очень сложно ликвидировать в условиях полярной ночи», - пояснил Суровцев.

Второй риск – горнорудное производство, резкий рост которого в странах Северной Европы был спровоцирован растущей популярностью электромобилей (ископаемые металлы используются в аккумуляторах).

«Ряд европейских стран, которые являются главными сторонниками перехода на электромобили, сейчас активно развивают добычу таких металлов, как медь, литий и никель. Так, в Норвегии за год подано порядка 70 лицензий на новые медные рудники, которые, к сожалению, практикуют сброс промышленных отходов во фьорды, откуда токсичные вещества идут в океан, в том числе - в Баренцево море», - посетовал эколог.

По его словам, третьим риском для экологии Арктики является растущая логистическая активность по Северному морскому пути: столкновение с айсбергами может стать роковым как для судов, перевозящих опасные грузы, так и для нефтяных платформ.

Руководитель аналитического агентства «Barents News» Василий Борисов отметил, что работающие в арктическом регионе страны должны ответить на эти вызовы путем консолидации усилий властей, бизнеса и экологических организаций. «Наш голос, голос независимых экологов, которые работают «на земле» и обладают серьезными компетенциями и чувством ответственности, власти в арктических регионах России просто не слышат» - подчеркнул Василий Борисов.

О такой же «глухоте» норвежских властей рассказал другой участник конференции, глава «Зеленых воинов Норвегии» Рубен Оддекалв. «Мы долго боролись с рудником Нуссир на севере страны, однако ему правительство королевства все же дало лицензию на работу и разрешило сбрасывать до 2 миллионов тонн ядовитых отходов прямо в море. И это - несмотря на почти что 5 тысяч протестующих, среди которых были не только экологи, но и политики, представители малых народов. Проблема эта носит интернациональный характер – ведь те тяжелые металлы, которые рудник будет сбрасывать в море, легко преодолеют границы региона и попадут в российские северные моря».

С ним согласилась президент парламента саамских народов Норвегии Айли Кескитало, которая также раскритиковала решение норвежских властей дать добро на разработку рудника «Нуссир».

"Мы опротестовали это решение перед королём, в высшем суде Норвегии, однако наш протест не был принят, — рассказала она. — И единственное, что теперь мы можем делать, это вводить всяческие ограничения на производство, чтобы оно не наносило ущерб оленеводству в регионе. То есть сейчас позиция саамского парламента заключается в том, чтобы ввести жёсткий контроль. Оленей очень много. Мы знаем о 170 оленеводческих хозяйствах в этом регионе, и 58 испытают последствия от добычи меди на «Нуссире».

Другая участница пресс-конференции — представитель фонда «Чистая Арктика» Екатерина Макарова отметила, что за 2019 год в России очень сильно выросла роль эко-волонтёрства.

«Набирает оборот популяризация движения эко-волонтёрства, — рассказала она. — Наше общество приходит к экологическому образу жизни. К экологическому мышлению. И здесь большая задача ложится на плечи эко-волонтёров. Я вижу, что то, что для нас, взрослых людей, является разовой акцией, например, выйти на субботник или выйти посадить дерево, для нового поколения это уже норма жизни. Для них нет ничего такого в том, чтобы сдавать батарейки в положенные места. Они понимают, что необходимо сортировать мусор. Для них это становится нормой жизни, и это большое достижение эко-волонтёрства».

Как заметила Макарова, она и её коллеги ведут серьёзную работу по экологическому просвещению населения в Мурманской области.

«Очень хочется отметить проблему, когда все силы брошены на Арктику, хотя побережья Баренцева моря и Белого моря тоже нуждаются в ликвидации экологического ущерба», — подчеркнула Макарова.

Свои выводы озвучил и представитель Гильдии независимых экологов Арктики Владимир Латка.

«Экспедиция в Териберку оказалась неожиданно очень успешной. Я там регулярно бываю. И много раз видел там китов. Но это были две-четыре особи. Но в этот раз малые полосатики устроили нам шоу. Их было три группы, довольно большие. И суммарно мы увидели около 40 китов в течение буквально двух часов. И уже на выходе из бухты увидели финвалов. Это для меня был шок. Финвалы обычно близко к берегу подходят крайне редко, — рассказал Латка. — Да, в целом ситуация с китами благодаря принятию в 1986 году моратория на китобойный промысел немножечко начинает выправляться. Но не со всеми видами. Есть виды, которые никак не среагировали на введение моратория. В частности, это касается синего кита Северного полушария. В Южном полушарии у них идёт прирост небольшой».

Плохо обстоят дела и у черного гладкого кита. Как рассказал Латка, его численность фактически продолжает снижаться — в 2019 году всего замечено около 400 китов и всего один детёныш.

Также о проблеме сохранения популяции китов высказалась заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Ольга Штемберг.

«Моя профессиональная деятельность более 40 лет связана с Арктикой. Естественно, с Норвегией налажены очень большие дружеские и профессиональные связи. Синих китов мы наблюдали 3 июля 1983 года во время экспедиции около острова Надежды. Это было незабываемое зрелище — когда ты смотришь в глаза киту, который в несколько раз больше твоего корабля, на котором ты пришёл в экспедицию. Это был абсолютно человеческий контакт», — призналась Штемберг.

При этом она уточнила, что российское природоохранное законодательство с точки зрения международного права безупречно.

«Другое дело, как им пользуются, и как оно применяется на практике, — подчеркнула Штемберг. — Поэтому самое главное, чего нам не хватает, это ответственности. Государство должно создавать чёткие и хорошо написанные и структурированные правила игры и жёстко контролировать их исполнение. Главный принцип — загрязнитель платит. И это бизнес должен чётко усвоить. Если ты не исполняешь правила, то ты должен нести ответственность за это».

arents-news.com