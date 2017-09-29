Экомобиль поможет мурманчанам избавиться от опасных отходов

У мурманчан вновь появляется возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников. 30 сентября администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.

В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Южной. Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск — город чистоты» муниципалитет проводит регулярно. Акция будет проходить не один день, так что все желающие успеют избавиться от опасных отходов.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

— район дома № 15 по улице Набережной - 10.00;

— район дома № 58 по улице Боровой - 10.50;

— на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской - 11.40;

— район пересечения улицы Фурмана и улицы Пархоменко - 12.30;

— площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному - 13.20;

— район дома № 12 по улице Южной - 14.10.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.