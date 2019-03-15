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Мурманская область. Арктика15.03.19 12:51

Экономика Мурманской области опирается на металлургию

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.

Как сообщает ведомство, в январе текущего года в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 9,7 млрд рублей (98,8% к январю 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 104,1% к январю 2018 года (в среднем по России - 99%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают металлургическое производство (51,7%), производство пищевых продуктов (27,4%), ремонт и монтаж машин и оборудования (9,3%).

Уровень металлургического производства в январе 2019 года вырос на 4,5% к январю 2018 года. Выше прошлогоднего уровня произведено никеля необработанного (на 1,7%), никелевого штейна (в 1,5 раза), никелевых порошков (в 1,3 раза), рафинированной меди (на 0,9%) и алюминиевых сплавов (в 2,9 раза). При этом снизился выпуск кобальта необработанного (на 15,2%) и первичного алюминия (на 7,1 %).

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