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Мурманская область. Арктика29.06.17 14:40

Экономика России выправляется, но работающие пенсионеры остаются жертвой антикризисного плана

«Бюджет Пенсионного фонда определён с учётом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции. Соответственно, такие расходы закладываются», - заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

По его словам, в бюджете Пенсионного фонда заложены деньги и на выплату «материнского капитала». «Следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Мы продолжим выполнять наши социальные обязательства, включая выплату пенсий, различных пособий, оплату больничных листов, оказание людям бесплатной медицинской помощи», - добавил глава правительства, пояснив, что это будет делаться за счёт внебюджетных фондов - Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.

Он сообщил, что деньги Фонда социального страхования пойдут в первую очередь на страхование случаев временной нетрудоспособности, от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и на выплату так называемых «декретных».

Большую часть расходов федерального Фонда обязательного медицинского страхования составят субвенции бюджетным территориальным органам обязательного медицинского страхования. Средства направляются на финансирование медицинской помощи, включая и высокотехнологичную помощь, в регионах, а также на повышение средней зарплаты медработникам. Кроме того, подчеркнул Дмитрий Медведев, из бюджета Фонда, как и прежде, направляются трансферты на оплату родовых сертификатов.

Напомним, в декабре 2015 года был подписан закон, в соответствии с которым индексация пенсий работающих пенсионеров приостанавливалась. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, возможность вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам может появиться в 2020 году.

- Мы принимали решение, чтобы работающим пенсионерам не индексировать пенсии, но при выходе на пенсию такой работник получит индексацию с учётом отработанного времени, индексация будет компенсирована. Это была мера антикризисного плана, необходимая для оптимизации расходов с одной стороны, с другой стороны, мы считали, что необходимо сконцентрировать и поддержать пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии.

Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности, - сказал Силуанов, выступая в начале июня в Госдуме, пишет finmarket.ru.

Министр пояснил, что на 2018-2019 годы бюджет РФ будет «достаточно сложный и этот бюджет адаптационный к новым условиям экономики».

«С 2020 года у нас появляется возможность увеличивать расходы, обязательства. Считаю, что в 2020 году мы могли бы реализовать целый ряд новых программ, о которых мы говорим, в том числе, и в Госдуме. Полагаю, что вопрос о пенсиях работающих пенсионеров может быть рассмотрен при подготовке очередных бюджетов на очередные финансовые годы», - отметил он.

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