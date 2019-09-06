Экономим: северянам пора переходить на овощи, отказываясь от мяса

В Мурманской области с 27 августа по 2 сентября текущего года отмечено снижение цен на морковь (на 10,7%), репчатый лук (на 8,5), картофель (на 6,6), белокочанную капусту (на 2,9), сахарный песок (на 2,3%).

Как отмечает Мурманскстат, в это же время возросли цены на куриные яйца (на 1,1%), говядину и свинину, кроме бескостного мяса (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.