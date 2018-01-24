Экономия энергоресурсов на производствах Кольской ГМК в 2017 году составила 113 млн рублей

В Кольской ГМК подведены итоги выполнения программы мероприятий по энергоэффективности производства («дорожной карты») в 2017 году. Общий экономический эффект от выполнения программы составил около 113 млн рублей, что значительно больше, чем в 2016 году.

Всего на Мончегорской и Заполярнинской промплощадках компании выполнено 49 мероприятий, направленных на эффективное использование и потребление энергоресурсов. Их реализация позволила снизить потребление тепловой энергии на 10 тысяч Гкал, воды всех видов на 4176 тысяч куб. метров, электроэнергии более 9172 тысячи кВт/ч, сжатого воздуха на 223837 тысяч куб. метров и мазута на 6488 тонн.

Энергосберегающие проекты были внедрены во многих производственных подразделениях Кольской ГМК. Так, в плавильном цехе пересмотр графика работы конверторов для минимизации работы парка нагнетателей позволил сэкономить свыше 218 тысяч куб. метров технологического воздуха на сумму более 18 млн рублей. В цехе электролиза никеля за счёт улучшения потребления оборотной воды сэкономлено 4,37 млн рублей. В цехе электро и энергоснабжения оптимизация подачи компрессорного воздуха для нужд производства позволила сократить расходы на электроэнергию более чем на 10 млн рублей.

В 2018 году реализация программы экономии ТЭР в подразделениях Кольской ГМК будет продолжена.