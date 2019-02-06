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Мурманская область. Арктика06.02.19 14:19

Экосеминар в норвежском Сванховде неожиданно стал трибуной для антироссийской риторики

В норвежском экоцентре «Сванховд» вчера, 5 января, завершился семинар, посвященный состоянию окружающей среды в российско-норвежском приграничье. Такие встречи проходят регулярно — эксперты, учёные, экологи «сверяют часы», делятся результатами исследований, координируют природоохранные программы — обычная плановая работа в интересах природы и двух государств. Но в этот раз что-то пошло не так.

Удивил первый доклад. Он был заявлен как «историко-культурный анализ» влияния металлургического производства в Никеле на сопредельную норвежскую территорию. Сама тема, конечно, предполагает широту взгляда... Но, согласитесь, связь укрепления вертикали власти в России с дымом из трубы и, как следствие, выводом, дескать, во всем виноват Кремль, это, простите, уже за границами науки. Такие исследования достойны, разве что знаменитых «британских учёных». Более того, высказывания в духе «её выгнали поганой метлой» (это о нашей стране. – Авт.), как минимум, не конструктивны. Они ожидаемы, скорее, от политика-популиста, нежели от серьёзного ученого. Иначе абсолютно недопустимо использовать в риторике о соседнем государства выражения про «поганую метлу», «бандитов»... И уж совсем запредельны попытки «объяснить», если не оправдать, фашистскую оккупацию.

Завершил своё выступление докладчик — старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Ларс Роу — нападками на руководителя российской общественной организации «Экоравновесние» Ирину Приходченко. Почему именно она стала мишенью для его острословия? Рискну предположить, что, говоря языком протокола, «из-за давних неприязненных отношений». Пять лет назад госпожа Приходько обнаружила в диссертации Роу (она была посвящена истории комбината «Печенганикель») ряд серьёзных ошибок и пренебрежение фактами, что, естественно, ставило под сомнение ценность научного труда. Более того, о своих выводах она заявила публично и пообещала уведомить о них совет института Нансена.

Пренебрежение к другим, не укладывающимся в его концепцию мнениям, господин Роу продемонстрировал и в этот раз. Сразу после доклада он взял куртку и направился к выходу. Впрочем, может это и к лучшему. Дискуссии на семинаре сразу стали куда более конструктивными, что обычно характерно для подобных встреч. Уже следующий докладчик - старший советник Министерства климата и окружающей среды Норвегии Ингрид Лиллехаген — отметив, что впереди ещё много работы, подтвердила статистику россиян — выбросов действительно стало меньше.

И все же, почему в этот раз обычный спокойный, рабочий тон семинаров в Сванховде был нарушен? Почему площадка для взаимодействия стала трибуной для громких антироссийских заявлений отдельных «горячих голов»? Потому что для спекуляций появилась почва. Люди обеспокоены новшеством — SMS-оповещением о высоком содержании в воздухе сернистого газа. Несмотря на планомерное снижение выбросов на комбинате в Никеле, такое пока случается при неблагоприятных метеоусловиях. SMS с призывами не выходить из дома недавно получили все жители приграничной коммуны.

К слову, на семинаре признали это ошибкой. Решили, что впредь текст сообщений должен быть более спокойным, а получать их должны не все подряд, а только те, кто живёт в непосредственной близости от российского Никеля.

Арина КОТОВА.

Комментарии

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№ 106.02.19 15:41 - Нинатак этого и стоило ожидать! Европа психует, Россия - враг Вселенной, источник всех бед. А на работу Печенганикеля Норвегия давно зуб точит, хотят, чтобы его закрыли.
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Последние комментарии

Нина
06.02.19 15:41
так этого и стоило ожидать! Европа психует, Россия - враг Вселенной, источник всех бед. А на работу Печенганикеля Норвегия давно зуб точит, хотят, чтобы его закрыли.
Комментарий к новости:Экосеминар в норвежском Сванховде неожиданно стал трибуной для антироссийской риторики
Ciany
06.02.19 08:01
как в боулинге!
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ольга
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