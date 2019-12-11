«Эковызов» - Мурманский арктический государственный университет начинает новый региональный проект

Мурманский арктический государственный университет начинает масштабный региональный проект «Эковызов» – серию тематических мероприятий, которые позволят по-новому взглянуть на проблемы экологии и развитие городской среды, научат разумно потреблять, перерабатывать мусор, давать вторую жизнь вещам и отказываться от лишнего.

Старт проекту будет дан 12 декабря в 14.00 на выставке современного дизайна «Ctrl+Art», посвященной проблемам Арктики. Выставка стала итогом интенсивного курса для студентов «Арт-дизайн», организованного в рамках III Международного форума «Креативные индустрии Арктического региона».

На мероприятии авторы лично представят работы и поделятся собственным отношением к экологическим проблемам региона. Высказать своё мнение смогут и посетители выставки – каждому будет предложено проголосовать за наиболее актуальный экологический вызов, стоящий перед регионом, а также поделиться собственным представлением о том, какие объекты природы Заполярья требуют особо пристального внимания.

Итоги интерактивного мероприятия лягут в основу дальнейших проектов «Эковызова», которые состоятся в 2020 году. В их числе – арт-проект «Экологический дизайн» для детей и подростков – серия бесплатных мастер-классов и воркшопов, посвященных вопросам городской среды и экологии; «зелёный» (экологический) диктант; арт-проект «Экофутуризм», направленный на привлечение внимания к негативным проявлениям загрязнения окружающей среды, и другие проекты. Завершит серию мероприятий регионального проекта «Эковызов» масштабный одноименный фестиваль.