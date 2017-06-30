Экс-министра Мурманской области подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра Мурманской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, в период времени с 2007 по 2015 год бывший министр выступила учредителем дачного некоммерческого партнерства, которому в аренду был передан земельный участок в Кольском районе Мурманской области в землях лесного фонда. Несмотря на действующий запрет, подозреваемая организовала на вышеуказанном участке строительство жилого дома для использования в личных целях.

Для придания видимости законности нахождения постройки в лесных угодьях министр дала указания подчиненным сотрудникам подготовить соответствующие документы, которые лично подписала.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.