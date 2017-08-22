Экс-супруг хотел ограбить бывшую жену, но она дала ему отпор

В дежурную часть отдела полиции обратилась 29-летняя северянка. Она заявила, что во дворе дома по ул. Металлургов Мончегорска в отношении неё была совершена попытка ограбления.

По словам потерпевшей, преступление собирался совершить её бывший муж. Женщина пояснила, что является доставщиком заказов на дом продуктов питания. Инцидент произошёл вечером, когда она получила расчёт за выполненную услугу. Экс-супруг напал на неё и пытался силой отобрать выручку в размере нескольких сотен рублей. Однако северянка смогла оказать сопротивление. Она использовала против злоумышленника баллончик с перцовым газом. Пока мужчина был дезориентирован, потерпевшая скрылась с места происшествия.

Заявительница прямо указывала на личность подозреваемого. Используя полученную информацию, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска спустя несколько часов задержали жителя Мончегорска 1985 года рождения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и угон автотранспорта.

Подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что бывшую жену увидел на улице случайно. Мончегорец поймал такси, поехал вслед за её машиной и стал ждать, пока она выйдет из подъезда с деньгами, планируя совершить преступление.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает за грабеж наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.