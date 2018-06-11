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Мурманская область. Арктика11.06.18 07:00

Экспедиции Северного флота на Новой Земле доставили свежий хлеб и топливо

Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля остановился на привал у Карского моря на северном берегу реки Савина.

Река эта получила название в честь помора Саввы Ложкина, который в середине ХVIII века на утлом суденышке первым обошёл вокруг архипелага Новая Земля. Именно в этом месте – в устье реки 185 лет назад Петром Кузьмичом Пахтусовым был обнаружен крест Саввы Ложкина.

Военнослужащие Северного флота провели обследование этого исторического места, а также подготовили площадку для приёма вертолета. Время краткого перерыва между маршами членами экспедиционного отряда было использовано для написания писем родным и близким в рамках акции «Письмо первопроходца», как во времена первых исследований Севера.

Как сообщает пресс-служба СФ,  на подготовленную площадку вертолётом были доставлены запасы дизельного топлива и свежевыпеченный хлеб. Летчики забрали с собой письма современных «первопроходцев», а также пустые металлические бочки из-под израсходованного экспедицией горючего. Порожнюю бочкотару утилизируют военнослужащие Центрального полигона Российской Федерации в рамках программы по экологической очистке Арктики.

После привала экспедиционный отряд Северного флота продолжит движение по маршруту комплексной арктической экспедиции на архипелаге Новая Земля. Военнослужащим предстоит ещё преодолеть более 600 километров. Погода в районе проведения экспедиции в целом благоприятная, соответствует многолетним метеонаблюдениям. Температура воздуха окружающей среды колеблется в районе 0 градусов по Цельсию, порывы ветра достигают 10-12 метров в секунду.

 

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