Экспедиции Северного флота на Новой Земле доставили свежий хлеб и топливо

Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля остановился на привал у Карского моря на северном берегу реки Савина.

Река эта получила название в честь помора Саввы Ложкина, который в середине ХVIII века на утлом суденышке первым обошёл вокруг архипелага Новая Земля. Именно в этом месте – в устье реки 185 лет назад Петром Кузьмичом Пахтусовым был обнаружен крест Саввы Ложкина.

Военнослужащие Северного флота провели обследование этого исторического места, а также подготовили площадку для приёма вертолета. Время краткого перерыва между маршами членами экспедиционного отряда было использовано для написания писем родным и близким в рамках акции «Письмо первопроходца», как во времена первых исследований Севера.

Как сообщает пресс-служба СФ, на подготовленную площадку вертолётом были доставлены запасы дизельного топлива и свежевыпеченный хлеб. Летчики забрали с собой письма современных «первопроходцев», а также пустые металлические бочки из-под израсходованного экспедицией горючего. Порожнюю бочкотару утилизируют военнослужащие Центрального полигона Российской Федерации в рамках программы по экологической очистке Арктики.