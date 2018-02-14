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Мурманская область. Арктика14.02.18 16:00

Экспедиционные отряды СФ совершат рейды по маршрутам первых пересечений Южного и Северного островов архипелага Новая Земля

Наиболее масштабными мероприятиями арктической экспедиции в 2018 году будут станут рейды экспедиционных отрядов по маршрутам первых пересечений Южного и Северного островов архипелага Новая Земля. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Наиболее протяженный рейд повторит маршрут врача Мало-Кармакульской полярной станции Леонида Гриневецкого, который в апреле-мае 1883 года по собственной инициативе в сопровождении самоеда на собачьих упряжках впервые пересек Южный остров Новой Земли. Далее в ходе рейда военнослужащие экспедиционного отряда повторят маршрут пересечения Южного острова известным ученым-геологом Феодосием Чернышевым в 1895 году, а также проследуют намеченными им маршрутами к Маточкиному Шару. После форсирования по льду этого пролива и протяженного марша по Северному острову состоится повторение маршрутов первых пересечений в 1908-1909 годах Северного острова Владимиром Русановым из губы Крестовой к заливу Незнаемому и обратно. Выполнение этого рейда планируется осуществить в мае-июне 2018 года.

Меньший по протяженности, но значительно более сложный по условиям выполнения рейд запланирован в августе 2018 года по маршруту первого пересечения в 1913 году ледяного покрова Северного острова учеными геологом Михаилом Павловым и географом Владимиром Визе и далее по Карскому побережью Новой Земли до мыса Желания. По пути будут обследованы место зимовки Баренца и пункт дислокации полярного аэродрома советских времен Гришина Шара.

Также в 2018 году предусматривается поиск и эвакуация в музеи Северного флота вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны из районов Малые Кармакулы, губа Белушья, губа Черная. Принципиальная позиция руководства комплексной экспедиции заключается в том, что указанные объекты должны быть максимально приближены к гарнизонам флота и открыты для свободного посещения. Наглядный тому пример – музей авиации Северного флота в поселке Сафоново.

Кроме того,  в 2018 году штурманы флота в память о первой зимовке в 1832-1833 г.г. на Новой Земле Петра Пахтусова установят бюст герою освоения архипелага на месте зимовки в губе Каменка, а представители УПАСР флота – наследники легендарного ЭПРОНа – там же, в губе Каменка,  восстановят памятную стелу, посвященную работам, выполненным в 1937 году по съему с подводных камней ледокольного парохода «А.Сибиряков».

Завершит выполнение мероприятий комплексной экспедиции восстановление силами современных подводников памятного знака, установленного в 1936 году в память о заходе в п. Русская гавань подводных лодок «Д-1» и «Д-2» под командованием Константина Душенова.

«Возрождая историю освоения Новой Земли, мы также решаем и задачи укрепления обороноспособности нашего государства. Поэтому мы и нацелены на то, чтобы не только защитить государственные интересы в зоне своей ответственности, но и сохранить и приумножить ценное историческое наследие», – добавил командующий СФ.

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