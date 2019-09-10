Экспедиционный отряд Северного флота поднял российский флаг в самой северной точке Евразии

Участники комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили Государственный флаг Российской Федерации в самой северной географической точке Евразии — мысе Флигели острова Рудольфа. Тем самым североморцы завершили историко-патриотическую акцию «Три флага над архипелагом».

Мыс Флигели был открыт австро-венгерским путешественником Юлиусом Пайером. 12 апреля 1874 года он со своими спутниками завершил тяжелейшее путешествие с юга на север архипелага и стал первым человеком, которому посчастливилось увидеть своими глазами предел арктических земель. Спустя 145 лет, в 2019 году, моряки-североморцы совместно с учеными Русского географического общества в тяжелых условиях штормовой Арктики сумели высадиться вблизи мыса Флигели и установить на одном из скальных выступов флаг России. По доброй традиции у основания флага была заложена «капсула времени» с посланием грядущим поколениям исследователей Арктики.

Историко-патриотическая акция «Три флага над архипелагом» посвящена 145-летию открытия архипелага Земля Франца-Иосифа, а также 105-летию подъема над ним флага России и 90-летию установки флага СССР. В течение трех месяцев в воинских частях Северного флота проводились тематические занятия и выставки по истории освоения архипелага. Кульминационными мероприятиями акции стали торжественные водружения участниками Комплексной экспедиции флагов России на утесе Луначарского острова Гукера, мысе Флора острова Нортбрук и мысе Флигели острова Рудольфа.

Как сообщает пресс-служба СФ, Россия, а позже СССР поднимали свои флаги в разгар борьбы стран за установление своего суверенитета над арктическими территориями. Так было 29 августа 1914 года, когда капитан 1 ранга Исхак Ислямов, возглавлявший поход по поиску пропавших экспедиций Седова, Русанова и Брусилова, впервые поднял триколор. Это событие в условиях уже начавшейся Первой мировой войны подтвердило решимость России отстаивать свои интересы в Арктике. Спустя 15 лет, опередив на несколько дней норвежцев, экспедиция Отто Шмидта на ледокольном пароходе «Седов» высадилась на острове Гукера и поднятием Государственного флага СССР подчеркнула незыблемость прав страны на самый северный архипелаг Европы.

В современный период подъем североморцами российского флага на островах Земли Франца-Иосифа символизирует стремление России к мирному изучению и освоению Арктики.