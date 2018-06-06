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Мурманская область. Арктика06.06.18 17:10

Экспедиционный отряд Северного флота преодолел первые 64 километра по труднопроходимой местности на Новой Земле

Экспедиционный отряд Северного флота начал движение по маршруту комплексной арктической экспедиции на архипелаге Новая Земля. В первый день марша пройдено 64 километра по труднопроходимой местности. Во время движения личный состав экспедиционного отряда совершил дневной привал, выполнил намеченные исследовательские работы, а на ночной отдых остановился в устье реки Вадега.

Как сообщает пресс-служба СФ,  запланировано, что по Южному острову архипелага Новая Земля военнослужащие Северного флота совершат марш протяжённостью около 850 километров. По маршруту предусмотрено делать остановки для отдыха. Намечено около восьми мест стоянок, где привалы будут длиться от двух до пяти суток.

Это наиболее протяженный этап в рамках комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля, на который планируется затратить более двадцати суток. Он повторит маршрут врача Мало-Кармакульской полярной станции Леонида Гриневецкого, который в апреле-мае 1883 года по собственной инициативе на собачьих упряжках впервые пересек Южный остров Новой Земли.

На архипелаг Новая Земля экспедиционный отряд Северного флота переброшен в начале июня. Доставка на архипелаг подразделения, сформированного на базе армейского корпуса Северного флота, осуществлялась пятью рейсами самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации. На аэродром Рогачёво были доставлены около 30 военнослужащих, пять двухзвенных гусеничных плавающих транспортёров ДТ-10-П «Витязь», два армейских снегохода А-1 и весь перечень необходимых запасов, экипировки и оборудования.

Экспедиционный отряд Северного флота сформирован из наиболее подготовленных военнослужащих контрактной службы из состава сухопутных и береговых войск СФ. Все они прошли курс специальной подготовки для действий в экстремальных условиях Арктики.

 

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