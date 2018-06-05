РАМКИ ЗАКОНА: Не остаться без денег и квартирыДенежное довольствие и иные выплаты с 1 июля будут перечисляться только на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.06.18 14:34

Экспедиционный отряд Северного флота прибыл на архипелаг Новая Земля

На архипелаг Новая Земля переброшен экспедиционный отряд Северного флота, который в ближайшие дни приступит к комплексной арктической экспедиции. Как сказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, «комплексная экспедиция Северного флота, проводимая при поддержке Русского географического общества, призвана исследовать опыт истории освоения архипелага Новая Земля для наиболее полного использования его в интересах обеспечения безопасности Арктики».

Доставка экспедиционного отряда на архипелаг Новая Земля, сформированного на базе армейского корпуса Северного флота в Мурманской области, осуществлялась в течение нескольких дней пятью рейсами самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации. На аэродром Рогачёво были доставлены около 30 военнослужащих Северного флота, пять двухзвенных гусеничных плавающих транспортёров ДТ-10-П «Витязь», два армейских снегохода А-1 и весь перечень необходимых запасов, экипировки и оборудования.

Как сообщает пресс-служба СФ,  сегодня военнослужащие экспедиционного отряда совместно личным составом Центрального полигона Российской Федерации провели патриотическую акцию в населенном пункте Белушья Губа. Там состоялось возложение венков к памятникам «Морякам тральщика «ТЩ-65», «Воинам-североморцам, павшим в годы Великой Отечественной войны при защите Арктики 1941-1945 гг.», а также к монументу «Создателям ядерного щита России».

В настоящее время личный состав экспедиционного отряда продолжает подготовку техники к совершению марша и пополняет запасы материальных средств.

Первый этап комплексной экспедиции Северного флота повторит маршрут врача Мало-Кармакульской полярной станции Леонида Гриневецкого, который в апреле-мае 1883 года по собственной инициативе на собачьих упряжках впервые пересек Южный остров Новой Земли. Далее в ходе рейда военнослужащие экспедиционного отряда повторят маршрут пересечения Южного острова известным ученым-геологом Феодосием Чернышевым в 1895 году. Это наиболее протяженный этап в рамках комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля, на который планируется затратить более двадцати суток.

Экспедиционный отряд Северного флота сформирован из наиболее подготовленных военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота и состоит из офицеров и военнослужащих контрактной службы. Все они прошли курс специальной подготовки для действий в экстремальных условиях Арктики.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЛатаем «кафтан», а «дыр» всё больше
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 333 человека
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Карева Анастасия
05.06.18 13:55
Отвечу на вопрос Сергея. Специалисты учатся, получают знания и опыт и уходят дальше - многие в другие города, на столичные каналы. И это наша гордость. Люди всегда со временем меняют работу, меняют ма
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
николай иванович
04.06.18 19:25
Господа СОБСТВЕННИКИ жилых и не жилых помещений домов! Не сидите сложа руки- шевелитесь всем домом , ВЫБИРАЙТЕ СОВЕТ ДОМА и . все что вы решите на собрании собственников, то и будет ОБЯЗАННОСТЬЮ к
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
MotoRin
04.06.18 07:10
Арктюшечку поздравляю с десяточкой! Молодцы!
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЛатаем «кафтан», а «дыр» всё больше-PRO ВалютуКурс доллара подрос на 5 копеек, евро - на 7 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС выработала в мае 648,5 млн. кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВерховный суд увеличил лимит SMS-общения коллекторов с должниками
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика