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Мурманская область. Арктика11.07.18 07:35

Экспедиционный отряд Северного флота провёл ряд исследований в губе Строганова на архипелаге Новая Земля

Спасательный буксир Северного флота СБ-523, на борту которого находится  второй отряд комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю, проводимой при поддержке Русского географического общества, выполнил программу работ в губе Строганова и взял курс на губу Широчиха.

Приняв на борт группу специалистов Центрального полигона Российской Федерации в Белушьей Губе, судно Северного флота начало переход в губу Каменка. Экспедиционный отряд  повторяет маршрут  известного полярного исследователя Владимира Русанова, который совершил аналогичный переход  на моторно-парусной лодке «Полярная» в 1911 году.

Пройдя из Белушьей Губы на юг вдоль острова Междушарский, отряд сделал остановку в губе Строганова. Это место можно смело назвать одним из знаковых в истории освоения Новой Земли. Именно здесь высадились на берег Виллем Баренц и его спутники в далеком 1594 году. Заливу Баренц дал название Святого Лаврентия, а одной из удобных гаваней внутри – Мучная, так как нашли они в пустом русском селении на берегу шесть полных мешков ржи.

Как сообщает пресс-служба СФ, 195 лет назад в 1823 году уже наш известный мореплаватель, а впоследствии один из основателей Русского географического общества и президент Российской академии наук Федор Петрович Литке зашел сюда, дав подробное описание берегов и положив губу Строганова на карту. В 1911 году больше недели здесь вел исследования Владимир Русанов со спутниками.

Мало известно, но именно в губе Строганова стоял корабль-мишень, по которому 22 августа 1962 года командир морского ракетоносного авиационного полка Северного флота подполковник Федор Курпяков выполнил боевую стрельбу крылатой ракетой с ядерной боевой частью. Это был единственный случай боевого применения ядерного оружия лётчиком морской авиации советского ВМФ.

В губе Строганова военнослужащие экспедиционного отряда выполнили ряд военно-исторических исследований. Специалистами Центрального полигона Российской Федерации была выполнена настройка перспективных приборов радиоэкологического обследования местности, поступающих на снабжение 12 Главного управления, а также проведены тренировки по забору проб воды, придонных отложений и почвы.

 

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