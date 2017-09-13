Экспедиция «Кара-Лето-2017» отработает систему управления ледовой обстановкой в Баренцевом и Карском морях

Научно-исследовательская экспедиция «Кара-Лето-2017», организованная ПАО «НК «Роснефть» при участии специалистов ФГБУ «ААНИИ» и ООО «Арктический научный центр», в течение 40 суток проведёт исследования в Баренцевом и Карском морях у архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая Земли и Северная Земля. Экспедиция стартовала из порта города Мурманск.

В ходе экспедиции планируется отработать элементы системы управления ледовой обстановкой, такие как буксировка айсбергов с помощью каната и специальной сети. Отдельный комплекс задач связан с обнаружением айсбергов при различных погодных условиях техническими средствами, в том числе – беспилотными летательными аппаратами. В рамках работ будет проведено тестирование каналов связи и коммуникационного оборудования в условиях высоких широт.

Также, планируется профилактика ранее установленного оборудования для круглогодичного мониторинга условий окружающей среды в Карском море: четырех автоматических метеорологических станций и шести буйковых станций, сообщает управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть».