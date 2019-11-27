Экспертная группа Минпросвещения РФ посетила флотскую столицу

Вчера состоялся визит в ЗАТО г.Североморск экспертной группы Министерства просвещения Российской Федерации в целях мониторинга выполнения программы строительства школ и детских садов. Инспектирующие посетили два строящихся объекта города - школу на 1200 мест на ул.Пионерской и ясли-детсад на 75 мест на ул.Гвардейской.

После посещения строительных площадок в администрации ЗАТО состоялась встреча с представителями муниципалитета, в которой приняли участие врио главы ЗАТО г.Североморск, начальник Управления образования Юлия Гладских, специалисты МБУ «АХТО».

Юлия Гладских рассказала о проделанной работе и ближайших планах. В частности, штат сотрудников для работы в детском саду уже скомплектован, люди смогут приступить к работе с 1 января. В первом же месяце года ожидается получение лицензии на осуществление профессиональной деятельности дошкольного учреждения. В 2020 году ожидается начало строительство ещё одного детского сада, но уже на 220 мест.

На строительстве объекта «Общеобразовательная средняя школа на 1200 мест» неделю назад начались работы по возведению фундамента. Кураторы строительства этого объекта в лице североморского АХТО выражают уверенность, что за месяц, организовав работу в 2-3 смены смогут увеличить строительные темпы в разы и сократят сроки отставания в графике строительства.

Школа очень нужна городу, ежегодно число школьников увеличивается на двести человек, 40% учатся во вторую смену. Остро стоит проблема педагогических кадров, Управление образования намерено в ближайшее время заключать соглашения с вузами и активно привлекать учителей из других регионов.