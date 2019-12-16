Эксперты нашли новые доказательства принадлежности подводного хребта Менделеева России

Учёные из Московского государственного университета нашли новые доказательства того, что подводный хребет Менделеева имеет континентальный фундамент. К такому выводу геологи пришли, изучив историю движения тектонических плит в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба МГУ М.В. Ломоносова со ссылкой на статью, опубликованную в журнале «Earth-Science Reviews».

«Мы доказали, что хребет Менделеева начал формироваться как рифтовая система с масштабным магматизмом около 125 млн лет назад, но этот процесс не перешёл в океанический спрединг. Поэтому мы предлагаем классифицировать хребет Менделеева как прерванную вулканическую пассивную континентальную окраину. Это значит, что он является продолжением нашего континента», – прокомментировал научное открытие заведующий кафедрой геологического факультета МГУ Анатолий Никишин. Его слова приводит ТАСС.

Геологи разработали серию карт, где описаны процессы его геологической и тектонической эволюции за последние 157 млн лет. Это помогло ученым доказать, что хребты Ломоносова и Менделеева возникли не в результате типично «морских» тектонических и геологических процессов, а их континентальных аналогов. Также учёным удалось выяснить, что хребет Менделеева располагается на континентальном фундаменте, который возник еще до начала Ордовикского периода (485-443 млн лет назад).

Геологи называют открытие важным по двум причинам. Во-первых, оно опровергает популярную теорию, описывающую процесс формирования Амеразийского бассейна на дне Северного Ледовитого. Теперь же теоретики вынуждены будут дать новое объяснение возникновению этого углубления.

Во-вторых, «континентальность» хребта Менделеева станет ещё одним аргументом в пользу российской принадлежности этого региона дна Арктики. В МГУ заявили, что данные об открытии будут переданы вместе с другими научными доказательствами в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Россия направляла в международную организацию соответствующую заявку ещё в августе 2015-го. В частности речь шла о присоединение хребта Ломоносова, котловины Подводников, хребта Менделеева и других участков морского дна. С тех прошло 11 заседаний, обращение отклонили.

Весной 2019 года сообщалось, что подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России, однако ряд вопросов ещё предстояло решить.

На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами российской делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля.

Следующее заседание комиссии ООН состоится в феврале следующего года.