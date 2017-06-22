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Мурманская область. Арктика22.06.17 09:55

Эксперты нашли объяснение падению среднего пенсионного счёт клиентов НПФ

Как сообщает ЦБ РФ, средний счёт клиентов НПФ за I квартал  текущего года уменьшился на 4,5% - до 67073 рублей. Счёт уменьшился впервые с начала 2009 года – в I квартале 2009 года он составлял 8565 рублей, хотя по итогам 2008 года был 9766 рублей. Однако с тех пор счёт неуклонно рос, свидетельствуют данные ЦБ.

- Падение за I квартал 2009 года было связано с тем, что по итогам 2008 года многие фонды получили отрицательную доходность, – напоминает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, некоторые НПФ начислили до 35% отрицательного инвестдохода.

По итогам 2016 года средний счёт составил 70886 рублей, по итогам 2015 года – 64842 рубля. За первые три месяца прошлого года средний счёт вырос до 68005 рублей. «Отчётность именно за этот период (первые три месяца 2017 г.) иллюстрирует результаты (переходной) кампании по обязательному пенсионному страхованию 2016 года», – рассказывает изданию «Ведомости» гендиректор НПФ «Согласие» Александр Вьюницкий.

Во-первых, фонды агитируют за досрочный переход и люди теряют часть накопленного инвестиционного дохода, что снижает средний счёт, указывает одну из причин снижения счета представитель ПФР. Вторая причина, добавляет он, – НПФ привлекают к себе застрахованных лиц, у которых нет пенсионных накоплений или их размер очень маленький, – к примеру, молодёжь, только вышедшую на рынок труда.

За 2016 год число клиентов фонда выросло с 5 тысяч до 25 тысяч, однако если у прежних средний счёт составлял около 120 тысяч рублей, то средний привлеченный счёт по итогам кампании составил всего 40,5 тысячи рублей, объясняет падение председатель совета директоров НПФ «Федерация» Алексей Скородумов.

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