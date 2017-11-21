Эксперты ОНФ подвели предварительные итоги работ по благоустройству в Мурманской области

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области подвели итоги реализации в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Завершающими сезон стали рейды по объектам благоустройства, вошедшим в программу на 2017 г. в Кольском районе.

В пос.Молочный из двух договоров исполнен лишь один, и тот с опозданием. Работы по второму еще ведутся, при том, что срок их завершения истек 10 октября, а земля покрыта плотным слоем снега. В Мурмашах справились лучше – 7 договоров из 9 исполнено. В сквере на улице Советская не успели установить скамейки и другие малые архитектурные формы, но этот факт общественники критичным не сочли. Тем не менее, вопросы у экспертов были. Например, связанные с тесным соседством детской площадки на улице Гальченко в Молочном с трансформаторной подстанцией. И хотя ограждение вокруг нее установлено, близость опасного объекта к игровым элементам вызывает серьезное беспокойство. По итогам рейда эксперты ОНФ дали рекомендации представителям местной власти определить границы земельного участка, на котором находится подстанция, и проверить соответствие ее размещения действующим нормам.

Ещё один объект, отмеченный активистами – лестница к памятнику Воину-победителю в Коле. Её ступени отремонтировали, вот только людей с ограниченными возможностями здоровья такая новость вряд ли обрадует – преодолеть лестницу на инвалидной коляске невозможно. Впрочем, это лишь первый этап благоустройства – отмечают в региональном Минстрое, работа на объекте будет продолжена.

А вот масштабы благоустройства зоны отдыха в районе водоёма на ул. Гальченко пос. Молочный общественников впечатлили: здесь устанавливают смотровую площадку. Однако в срок подрядчик уложиться также не успел. Среди положительных примеров – игровой комплекс в Шонгуе, состоящий из различных элементов.

«Подводя предварительные итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», можно сделать выводы о том, что в Мурманской области программа только начинает набирать обороты: жители муниципалитетов обращают внимание на происходящие вокруг изменения, обустроенные общественные территории, ремонтные работы в соседних дворах и реагируют на них. Нарекания, конечно, есть, но первый год реализации программы – пилотный, и регулировка «тонких» моментов проходила в ручном режиме. В следующем году, думаю, стоит ожидать большого числа заявок на благоустройство дворовых и общественных территорий», – отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Мурманской области Артем Марышев.