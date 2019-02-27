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Мурманская область. Арктика27.02.19 10:10

Эксперты ООН в ходе предварительных обсуждений высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение шельфа в Арктике

Подкомиссия организации рассмотрит документ в марте и августе. В весенней встрече будет участвовать первый заместитель руководителя Минприроды Денис Храмов.

В ноябре глава Минприроды Дмитрий Кобылкинн заявлял, что в ближайшее время надежды на положительное решение комиссии ООН нет из-за сложной внешнеполитической ситуации.

В 2001 году Россия заявила претензии на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. Заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации.

Новые экспедиции на Северный полюс и исследования в Северном Ледовитом океане, а также батиметрическая съемка заняли более десяти лет.

По прогнозам, регион может содержать 4,9 миллиарда тонн условного топлива.

Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана, пишет РИАН.

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