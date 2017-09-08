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Мурманская область. Арктика08.09.17 08:56

Эксперты «PwC» считают, что в Мурманской области налоговая политика одна из самых слабых в стране

Субъекты РФ, которым не выделяют дотационные деньги из федерального бюджета, ведут наиболее эффективную налоговую политику, а также активно расширяют свою налоговую базу, пришли к выводу эксперты «PwC» при составлении рейтинга эффективности налоговой политики регионов России за прошлый 2016 год. «РБК» со ссылкой на исследование пишет, что у тех региональных властей, которые получают дотации, стимула увеличивать доходную базу региона нет.

Самым эффективным регионов в использовании налоговой политики по результатам прошлого года стала столица. Вторая строчка - у  Ханты-Мансийского автономного округа. Третье место - у Подмосковья. Впрочем, с 2015 года тройка лидеров по параметрам наиболее эффективной налоговой политики не изменилась. Именно эти регионы максимально используют возможности нарастить налоговую базу: они еще в 2015 году, одними из первых, стали рассчитывать налог на имущество физических лиц и организаций от кадастровой стоимости. Помимо этого лидеры применяют патентную систему налогообложения, а также установили высокую ставку транспортного налога на мощные легковые автомобили и высокую стоимость трудовых патентов для мигрантов.

«Регионы-лидеры также используют меры стимулирования бизнеса, предоставляя компаниям налоговые льготы, и не получают дотации из федерального бюджета», - пишет «РБК». Только один из пяти регионов-лидеров получает дотации - это республика Башкортостан.

Самая слабая налоговая политика - в Ульяновской и Астраханской областях, а также в Северной Осетии, Марий Эл и Мурманской области. Здесь власти не воспользовались большей частью налоговых полномочий, а налоговые льготы предоставляют за счёт наращивания государственного долга или дотаций из федерального бюджета. «Все пять регионов, замыкающих рейтинг, являются высокодотационными, указывают эксперты, они не имеют стимулов для работы над собственной налоговой базой, поддержки экономического роста, социальной стабильности и повышения конкуренции», - заключает газета.

«PwC» для составления своего рейтинга выбрал шесть видов налогов, все поступления с которых идут в бюджет регионов, а не в федеральный. Субъект РФ за применение каждой такой налоговой меры получал от составителей рейтинга от 0 до 30 баллов: чем больше денег в бюджет приносит налог, тем выше балл.

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