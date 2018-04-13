Экспорт Мурманской области за первые три месяца текущего года имеет ярко выраженную сырьевую направленность

По данным Мурманской таможни, по итогам первых трёх месяцев текущего года внешнеторговый оборот в нашем регионе в стоимостном выражении увеличился на 20,62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 1,6 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение в стоимостном выражении на 39,23% объёмов экспорта и уменьшение на 76,89% объёмов импорта.

При этом стоимость экспортных поставок в январе-марте 2018 года превысила стоимость импортных в 31,5 раз и составила 96,93% внешнеторгового оборота.

Экспорт за первые три месяца текущего в стоимостном выражении составил 1,58 миллиарда долларов США и имеет ярко выраженную сырьевую направленность. Основные экспортируемые из региона товары: металлы и изделия из них – 87,2%, продовольственные товары (рыба и ракообразные) – 6,69%, минеральные продукты – 5,37%.

Импорт за первые три месяца текущего года в стоимостном выражении составил 50,2 млн долларов США. Основу импорта в текущем году составляют продукция химической промышленности – 50,04%, минеральные продукты – 30,25%, продукция машиностроения – 11,57%, из них суда, лодки и другие плавучие средства – 9,69%.

В январе-марте текущего года экспортные операции осуществлялись с 30 странами мира. В списке основных стран-партнеров по экспортным операциям Нидерланды, Швейцария, Германия Финляндия, Китай, Норвегия, Бельгия, Турция, Бангладеш, США, Швеция, Литва, Великобритания, Япония, Румыния.

Внешнеторговые операции по импорту в текущем году в регионе осуществлялись с 42 странами мира. Основные страны- импортеры ЮАР, Бразилия, Ямайка, Норвегия, Китай, Швеция, Япония, США, Испания, Германия, Финляндия, Индия.