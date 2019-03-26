Экспозиция областная детско-юношеской библиотеки на Мурманском книжном салоне – 2019 пользовалась популярностью у мурманчан

С 21 по 24 марта Мурманская областная детско-юношеская библиотека в третий раз принимала участие в выставке-ярмарке «Мурманский книжный салон», развернутой в павильоне «МурманЭКСПОцентра». Широко были представлены книги из фондов музея «Мурман литературный» при библиотеке. Посетители павильона смогли полистать книги про Арктику издательства «Паулсен», ознакомиться с альбомами, выпущенными к 80-летию Мурманской области, полюбоваться сборником «Травы Терского берега».

Почти всех гостей заинтересовали адаптированные для школьников дайджесты и книги, выпущенные отделом краеведческой литературы: «Арктики холодное дыхание», «Загадки и тайны Кольского севера. Русь гиперборейская», «Поморские складушки», «Грибы и ягоды Кольского полуострова», «Достопримечательности Мурманска» и многие другие издания.

В субботу, 23 марта, на площадке для мастер-классов библиотекарь отдела краеведческой литературы Цвирко Ольга Викторовна провела увлекательное занятие по изготовлению книжки «Рябиновый Мурманск». Учащиеся 3 «А» класса из средней общеобразовательной школы № 56 и другие желающие смастерили своими руками оригинальную красочную книгу, посвященную родному городу.

Многие посетители подходили на площадку библиотеки, узнав о выставке из интернета, и выражали благодарность за информацию о ней, размещенную в социальных сетях.

На Книжном салоне состоялась встреча с писателями Виктором Трошенковым, Екатериной Гладышевской и Екатериной Белоус, Иваном Чернышовым. Презентовали свои книги Михаил Кадашников «О чем молчат солдаты» (под псевдонимом Иосиф Берг), Надежда Ляшко «Северные сказки», Наталья Казютина-Басова «Апрель», Игорь Руднев «Солнечная жатва», Девид Лесли Ерайен «Волшебное лекарство Маши», Леонид Коновалов «Ничего нового» и поэтический сборник «К небу», Надежда Большакова «Лапландия – Мурман: время, события, люди», Дмитрий Коржов «Мурманцы», Сергей Гронский «При свете ламп», Дмитрий Ищенко «В посках мальчишеского бога», Юрий Гутян «Одно солнце на двоих», Игорь Кольцов «Солнцеворот».

Были представлены издательства: «Дроздов-на-Мурмане», «Молодая мама», «Гангут», «КомпасГид», «Паулсен» и другие.

Благодаря подаркам авторов книг и издательств города Мурманска, фонд отдела краеведческой литературы пополнился новыми книгами.