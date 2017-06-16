Экспозиция, посвященная самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д, откроется 22 июня

22 июня в Североморске в торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. В День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в залах Североморского Музейно-выставочного комплекса соберутся поисковики, представители молодежного волонтерского движения, а также руководство флотской столицы.

Фрагменты фронтового самолёта были обнаружены в октябре 2016 года в загородном парке в районе озера Нижнее Ваенгское. В течение года под руководством Миронова Э.А. - начальника отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск, руководителя североморских поисковиков, велась исследовательская работа и подготовка уникальной находки к передаче в музей.

Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина вручит североморским поисковикам удостоверения членов поискового отряда «Ваенга». Затем состоится знакомство с новой экспозицией. Миронов Э.А. расскажет об истории найденного самолёта, передаст сотрудникам музея все собранные материалы. Вход свободный.