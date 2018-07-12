Экспозиция Росгвардии в Музее правоохранительных органов Мурманской области пополнилась новыми боевыми знаменами

Офицеры вневедомственной охраны посетили музей правоохранительных органов Мурманской области, где председатель регионального совета ветеранов Росгвардии Андрей Рудов презентовал им поступившие из Центрального музея Росгвардии боевые красные знамена 80-го стрелкового полка войск НКВД по охране железных дорог и 217-го отдельного дивизиона конвойной охраны МООП РСФСР.

Андрей Геннадьевич рассказал сотрудникам об истории создания стрелкового полка и отдельного дивизиона конвойной охраны, об основных этапах становления воинских частей, а также об их значительном вкладе в защиту Заполярья от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Председатель регионального совета ветеранов Росгвардии призвал присутствующих к созданию исторических уголков и пополнению их экспонатами в своих территориальных отделах. Андрей Геннадьевич Рудов отметил значимость такой деятельности в целях патриотического воспитания сотрудников и военнослужащих, особенно молодого поколения росгвардейцев.