Экспресс на Северный полюс - атомный ледокол «50 лет Победы» установил рекорд

17 августа в 2 часа 33 минуты атомный ледокол «50 лет Победы» достиг Северного полюса, поставив новый временной рекорд. Переход атомохода из порта Мурманск до самой северной точки планеты занял 79 часов.

Напомним, с 13 по 23 августа ледокол «50 лет Победы» выполняет рейс, посвященный 40-летию достижения ледоколом «Арктика» географической точки Северного полюса. В 1977 году путь ледокола к вершине планеты занял 176 часов.

- Нынешний поход атомного ледокола «50 лет Победы» стал 124 рейсом в истории надводных судов, увенчавшимся достижением Северного полюса, - говорит директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Алексей Смирнов. - Из них 111 заходов были выполнены российскими и советскими судами.

В свою очередь капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов поставил собственный рекорд, в 24 раз достигнув Северного полюса в должности капитана. Предыдущее достижение принадлежало капитану атомохода «Ямал» Александру Лембрику, сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота».