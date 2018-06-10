Экзамен по испанскому языку в Мурманской области сдавал всего один выпускник

9 июня в соответствии с расписанием прошел единый государственный экзамен по иностранным языкам (устная часть). ЕГЭ в Мурманской области прошел без сбоев, в рабочем режиме. Нарушений порядка проведения экзамена не зафиксировано.

Экзамен по английскому языку сдавали 369 человек. Во всех аудиториях велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Отсканированные бланки регистрации и записи ответов участников переданы в Региональный центр обработки информации через станцию авторизации.

Для контроля за ходом ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов присутствовали 39 общественных наблюдателей и специалисты Министерства образования и науки Мурманской области.

Экзамен по испанскому языку в Мурманской области сдавал один выпускник – учащийся Мурманского политехнического лицея Даниил Першин изучал испанский язык самостоятельно на протяжении трех лет.

Максимальный балл за устную часть – 20. Результаты ЕГЭ по иностранным языкам ожидаются не позднее 5 июля, когда будут проверены и письменная, и устная части экзамена.