Мурманская область. Арктика09.09.17 09:26
Экзамен по математике прошёл без нарушений
Вчера в Мурманской области прошёл основной государственный экзамен и единый государственный экзамен по второму обязательному предмету – математике. Технологические сбои во время его проведения не зафиксированы.
«К организации и проведению экзаменов в сентябрьские сроки на территории региона предъявляются такие же серьезные требования, как и в основной период», – подчеркнула министр образования и науки области Наталия Карпенко.
Контролировали соблюдение установленного порядка члены государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели, специалисты Минобрнауки области.
Результаты ОГЭ будут объявлены участникам не позднее 13 сентября, результаты ЕГЭ – не позднее 15 сентября.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 278 человек
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Последние комментарии
Галина
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DIMON
08.09.17 18:00
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Василий Гусев
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