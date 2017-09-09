Экзамен по математике прошёл без нарушений

Вчера в Мурманской области прошёл основной государственный экзамен и единый государственный экзамен по второму обязательному предмету – математике. Технологические сбои во время его проведения не зафиксированы.

«К организации и проведению экзаменов в сентябрьские сроки на территории региона предъявляются такие же серьезные требования, как и в основной период», – подчеркнула министр образования и науки области Наталия Карпенко.

Контролировали соблюдение установленного порядка члены государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели, специалисты Минобрнауки области.

Результаты ОГЭ будут объявлены участникам не позднее 13 сентября, результаты ЕГЭ – не позднее 15 сентября.