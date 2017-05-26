Экзамен по немецкому языку собираются сдавать всего два 9-классника региона

26 мая стартует основной период государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Выпускникам 9-х классов предстоит сдать первый экзамен по выбору на 24 пунктах приёма экзамена.

Как сообщает региональное Министерство образования, экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из двух частей: письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков выпускников) и устной (раздел 5, содержащий задания по говорению).

26 мая выпускники сдают только письменную часть, устную часть им предстоит сдать 27 мая.

Время выполнения письменной части – 120 минут (2 часа), устной – 15 минут.

В экзамене по английскому языку планируют принять участие 470 человек, по немецкому языку – 2.

Министерство напоминает, что с 2017 года девятиклассникам предстоит сдавать в обязательном порядке 4 экзамена: два обязательных – русский язык и математика – и два экзамена выбору обучающихся из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ.