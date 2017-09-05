Экзамен по русскому языку в дополнительный период прошёл в штатном режиме

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена 2017 года 5 сентября прошёл в штатном режиме экзамен по русскому языку. Нарушений со стороны участников не зафиксировано.

В осенний период, как и в основной, при проведении ЕГЭ соблюдены все меры информационной безопасности. В аудитории велось видеонаблюдение в режиме онлайн. В пункте проведения экзамена использовалась технология печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования бланков ответов. Нарушения и технологические сбои не зафиксированы.

Прозрачность проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 обеспечивали общественные наблюдатели и специалисты Министерства образования и науки Мурманской области.

Результаты единого государственного экзамена станут известны не позднее 15 сентября, основного государственного экзамена – не позднее 12 сентября.